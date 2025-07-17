شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: عدد المشتغلين يرتفع لـ31 مليون مشتغل بالربع الرابع عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور معدلات التشغيل في مصر بنهاية العام الماضي 2024، والتي حققت فيها معدلات التشغيل ارتفاعاً نسبيا خلال الربع الرابع من عام 2024.

ورصدت البيانات الصادرة عن بحث القوى العاملة للربع الرابع من العام الماضي 2024، أن إجمالي المشتغلين في الربع الرابع 2024 قد بلغوا نحو 31 مليون مشتغل مقابل 30.1 مليون مشتغل و29.4 مليون مشتغل و29.3 ملیون مشتغل في الربع الثالث والثاني والأول على التوالي خلال نفس العام، والذي يُظهر ارتفاع في حجم المشتغلين ما بين الربع الاول والثاني والثالث والرابع من عام 2024.

وباستعراض التوزيع القطاعي للمشتغلين 15 سنة فأكثر توضح البيانات أن 18.5% من المشتغلين يعملون في أنشطة الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد، وكذلك توضح البيانات أن 16% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، و12.9% يعملون في نشاط التشييد والبناء، وأن 13.3% يعملون في أنشطة الصناعات التحويلية.

وتوضح البيانات أيضًا أن أنشطة خدمات التعليم والصحة وأنشطة العمل الاجتماعى يضمون معا نحو 10.9% من المشتغلين في الربع الرابع 2024.

وسجل معدل التشغيل الكلي نحو 42.6% وذلك بعد أن اتسم بالثبات النسبي في كل من الربعين الأول والثاني من عام 2024 بنحو 40.6%، ويعرف معدل التشغيل على أنه إجمالي المشتغلين بكافة أشكالهم منسوبين إلى السكان في سن العمل.

أما بالنسبة لمعدل التشغيل على مستوى النوع، فتزداد المعدلات بشكل ملحوظ لدى الذكور مقارنة بالإناث ويلاحظ ايضاً تزايد معدل تشغيل الذكور عن الربع الرابع 2023 من 65.7% إلى 68.5%، وكذلك تزايدت مُعدَّل تشغيل الإناث من نحو 13.2% إلى نحو 15.4% عن ذات الفترة وايضاً حققت معدلات التشغيل للإناث ارتفاعاً ما بين الربع الأول والرابع من عام 2024 وذلك بمقدار 1.5%، وارتفعاً لدي الذكور بمقدار 2.4%.

وبالعودة للمستوى الكلي مرةً أخرى فقد حققت معدلات التشغيل ارتفاعاً على مستوى الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الرابع لعام 2023، حيث بَلَغَ معدل التشغيل الكلي نحو 42.6% عام 2024، مقابل 40.1% في الربع الرابع من عام 2023.

وباستعراض معدلات التشغيل وفقًا للفئات العمرية، يتضح أن معدلات التشغيل للفئات العمرية "30.39" و"40-49" هي الأقصى في حالة الذكور، حيث بلغت "94.2،93.4" علي الترتيب، في حين أن معدلات التشغيل للفئات العمرية "40-49" و"50-59" هي الأعلى بين الفئات العمرية للإناث، فقد بلغت 23.3% و20.3% على الترتيب.

أما معدلات التشغيل وفقًا للنوع الاجتماعي، يتضح ارتفاع معدلات التشغيل للذكور عن الإناث في الفئات العمرية الشابة "15-19" عاماً نحو 24.1 للذكور مقابل 3.1 للإناث، وينطبق نفس النمط على الفئة العمرية "20-24" عاماً فقد بلغ معدل التشغيل 53% للذكور مقابل 13% للإناث، وينطبق نفس النمط أيضا على الفئات العمرية الكبيرة.

وبالتحول صوب معدلات التشغيل وفقا للأقاليم الجغرافية، يتضح وجود ارتفاع في معدل التشغيل لكافة الأقاليم الجغرافية في الربع الرابع 2024 مقارنة بالربع السابق مباشرة، وبالمقارنة بالربع المماثل من عام 2023 فإن معدل التشغيل أبرز تحركات طفيفة بالزيادة على مستوى كافة الأقاليم الجغرافية، فقد كان اعلى المعدلات ارتفاعاً في المحافظات الحضرية بمقدار 4.5%، وأيضا كانت هناك زيادة في محافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه القبلي بمقدار 2%، بينما ارتفعت محافظات الحدودية بمقدار 1.6%.

أما عن المقارنة بالربع المماثل من العام السابق بالنسبة لمعدلات الارتفاع تمثلت في المحافظات الحضرية، حيث ارتفع معدل التشغيل بنحو 5.8%، والمحافظات الحدودية 5.5% والوجه القبلي بنحو 2.4%، والوجه البحري بنحو 1.8%.

وبالانتقال إلى معدلات تشغيل الإناث على مستوى الأقاليم يتضح أنه بالمقارنة مع الربع السابق مباشرةً ارتفاع معدلات التشغيل على كافة الأقاليم الجغرافية، وكان أبرزها محافظات الوجه البحري التي ارتفع بمقدار 2.5%، يليها محافظات الوجه القبلي بمقدار 2.1%، أما عن المقارنة بالربع المماثل من العام السابق يلاحظ ارتفاع معدلات التشغيل على كافة الأقاليم الجغرافية ما عدا المحافظات الحدودية، وكان أبرزها المحافظات الحضرية التي ارتفع بمقدار 3.5%، يليها محافظات الوجه البحري بمقدار 2.3%.

وبتحليل معدلات تشغيل الذكور نجد أن الربع الرابع 2024 قد حقق ارتفاعا طفيفا في بعض الأقاليم الجغرافية مقارنة بالربع السابق مباشرة، فكان اعلى المعدلات ارتفاعا المحافظات الحدودية بمقدار 3% ثم المحافظات الحضرية بنحو 2.3% .