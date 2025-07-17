شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سيارات تحت سعر 700 ألف جنيه فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شركات السيارات طرازات متنوعة تناسب شرائح مختلفة من المستهلكين فى السوق المصرى، وإليكم سيارات تحت سعر700 ألف جنيه سواء من الطرازات الأسيوية أو الأروبية وهى كالاتى:

أولا السيارة نيسان صنى 2026

تواصل شركة نيسان مصر تقديم كل ماهو جديد فى السوق المصرية، حيث أعلنت عن تقديم طراز نيسان "صنى 2026"، بأسعار رسمية تبدأ من 645 ألف جنيه بدلا من 695 ألف، حيث يتم تقديم السيارة فى السوق المصرية ب 4 فئات

تأتى أسعار السيارة نيسان صنى موديل 2026 فى مصر كالاتى:

الفئة الأولى مانيوال بسعر 645,000 جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 695,000 جنيه

الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 765,000 جنيه

الفئة الرابعة أوتوماتيك بسعر 795,000 جنيه

تعتمد السيارة " نيسان صنى 2026 " على محرك رباعى الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولّد المحرك قوة 108 حصان، مما يوفر توازنًا جيدًا بين القوة وكفاءة استهلاك الوقود، يبلغ عزم الدوران الأقصى 134 نيوتن متر، ما يمنح استجابة مقبولة أثناء التسارع، تتصل القوة بالعجلات الأمامية، ما يجعل السيارة ذات دفع أمامى، وناقل الحركة يختلف حسب الفئة يدوى من 5 سرعات فى الفئة الأولى M/T BASE أوتوماتيك فى الفئات الثلاثة الأعلىA/T BASE، A/T MID ، A/T SUPER MID

وعن أبرز وسائل الأمان والسلامة فتوفر السيارة " نيسان صنى 2026 " عددًا من الأنظمة الأساسية التى تضمن حماية الركاب أبرزها وسادتان هوائيتان أمامية للسائق والراكب الأمامى لتقليل مخاطر الإصابة عند الاصطدام، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS يساعد على التحكم فى التوجيه أثناء الكبح المفاجئ، توزيع إلكترونى لقوة الفرامل EBD يوزع قوة الكبح بشكل متوازن بين العجلات، نظام إيموبليزر ضد السرقة يعمل على تعطيل تشغيل المحرك بدون المفتاح الصحيح، عجلة قيادة كهربائية تُسهّل المناورة وتقلل من الجهد المطلوب من السائق تجهيزات داخلية توفر الراحة والوظائف

كما تم تزويد نيسان صنى بمجموعة من الكماليات الأساسية التى تجعل تجربة القيادة أكثر راحة، من بينها مكيف هواء يدوى فعال فى التبريد مع مخارج هواء للمقاعد الخلفية لضمان توزيع متساوٍ للهواء داخل المقصورة زجاج كهربائى يُمكّن السائق والركاب من التحكم بكل سهولة قفل مركزى للأبواب لتوفير الأمان والراحةإمكانية طى المقاعد الخلفية، ما يتيح توسيع مساحة التخزين الخلفية عند الحاجة، مقاعد أمامية (السائق والراكب) قابلة للتعديل يدويًا لراحة أكبر أثناء القيادة الطويلة، عجلة قيادة متعددة الوظائف تُمكن السائق من التحكم فى بعض الوظائف بدون رفع يديه عن المقود، مدخل AUX لتوصيل الأجهزة الخارجية، مكبرات صوتية موزعة داخل السيارة، جنوط مقاس 15 بوصة تضيف لمسة رياضية على تصميم السيارة، مصابيح ضباب أمامية هالوجين لتحسين الرؤية فى الظروف المناخية الصعبة مرايات جانبية كهربائية الضبط تعزز من راحة القيادة وتحسين الرؤية الجانبية، سبويلر خلفى فى الفئات الأعلى يعزز المظهر الرياضى ويساعد فى الثبات الهوائيزجاج خلفى معتم يوفر خصوصية أكبر وراحة داخلية من أشعة الشمس.

وعن ابرز المميزات الإضافية فى الفئة “A/T MID”، تحصل فئة A/T MID من نيسان صنى على مجموعة إضافية من التجهيزات الترفيهية والتقنية التى ترفع من مستوى السيارة مقارنة بالفئات الأدنى، وتشمل كاميرا خلفية لمساعدة السائق فى الركن وتفادى العقبات، شاشة وسائط قياس 7 بوصات تعمل باللمس وتوفر تحكمًا سلسًا بالوسائط والمعلومات، بلوتوث لتوصيل الهواتف الذكية وتشغيل الموسيقى أو إجراء المكالمات دون استخدام اليدين، مدخل USB لتوصيل وتشغيل الملفات الصوتية أو شحن الأجهزة، تحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة، ما يزيد من راحة السائق ويقلل من التشتت أثناء القيادة

ثانيا: السيارة شيرى "أريزو 5" 2025

تُعد شيرى أريزو 5 من أبرز السيارات السيدان التى اخذت شريحة كبيرة فى السيارات الاقتصادية تحت المليون جنيه لأنها تجمع بين التصميم العصرى والسعر المناسب، وأداء مثالى، وعن أسعار السيارة " شيرى أريزو 5 " 2025 فى مصر فهى تأتى كالاتى:

الفئة الأولى بسعر 665,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 715,000 جنيه

وعن محرك السيارة " شيرى أريزو 5 " فهو رباعى الأسطوانات بسعة 1500 سى سى، يعد القلب النابض لأريزو 5

يولد المحرك قوة 114 حصانًا، ويُنتج عزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر يبلغ متوسط استهلاك الوقود للسيارة نحو 7 لترات لكل 100 كم، ما يجعلها مناسبة للقيادة اليومية داخل المدن وعلى الطرق السريعة بكفاءة عالية

تأتى السيارة مدعومة بحزمة جيدة من تجهيزات الأمان، والراحة، والترفيه، ما يجعلها خيارًا ذكيًا لشريحة واسعة من العملاء، سواء من الشباب الباحثين عن سيارة عملية تناسب الأسر الصغيرة التى ترغب فى وسيلة تنقل موثوقة واقتصادية

يتوفر ناقلان للحركة حسب الفئة ناقل يدوى من 5 سرعات للفئة القياسية ناقل أوتوماتيكى CVT للفئات الأعلى، يمنح تجربة قيادة أكثر سلاسة شيرى أريزو 5 2025 تجهيزات الأمان لسيارة شيرى حرصت شيرى على تزويد أريزو 5 بأنظمة أمان أساسية تتوافق مع متطلبات السلامة الحديثة، وتوفر درجة جيدة من الحماية للسائق والركاب وسادتان هوائيتان فى الأمام لحماية السائق والراكب الأمامى، نظام مانع انغلاق المكابح (ABS) لتقليل خطر انزلاق العجلات عند التوقف المفاجئ.

كما تحوى السيارة على نظام توزيع إلكترونى لقوة المكابح (EBD) يوزع الضغط بالتساوى على العجلات لمزيد من الثبات، مثبت سرعة يساعد السائق على الحفاظ على سرعة ثابتة دون الحاجة للضغط المستمر على دواسة الوقود، مفيد للرحلات الطويلة، حساسات ركن خلفية تسهل عملية الاصطفاف فى المساحات الضيقة، كاميرا خلفية تعزز من الرؤية الخلفية، نظام إيموبليزر ضد السرقة يمنع تشغيل السيارة بدون المفتاح الأصلي

وعن الأماكن المخصصة لتثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX، ما يعزز أمان الأطفال فى المقاعد الخلفية، تصميم خارجى سيدان بلمسات عصرية رغم تصنيفها كسيارة اقتصادية، إلا أن شيرى أريزو 5 تقدم تصميمًا أنيقًا يرضى مختلف الأذواق، مع اهتمام بالتفاصيل التى تضفى مظهرًا عصريًا مصابيح أمامية وخلفية هالوجين تمنح السيارة إضاءة فعالة دون تعقيد

وتأتى السيارة بإضاءة نهارية LED تضيف لمسة عصرية وتزيد من وضوح السيارة خلال النهار، مرايا جانبية كهربائية الضبط توفر سهولة فى التحكم وتدعم السلامة أثناء القيادة، جنوط رياضية مقاس 16 بوصة متوفرة فى الفئة الأعلى، تمنح السيارة طابعًا أكثر تميزًا على الطريق، أما المقصورة الداخلية فهى عملية ومريحة توازن بين البساطة والعملية، مع بعض اللمسات التى تعزز من الراحة والرفاهية فى الفئات الأعلى، بالإضافة إلى نظام دخول بدون مفتاح يسمح بفتح وغلق الأبواب بمجرد

ثالثا: السيارة رينو "تالينت" 2025

تعتبر "رينو تاليانت" السيارة الأوروبية الاقتصادية ذات السعر التنافسى فى فئتها، حيث تجمع بين الخامات ذات الجودة ومواصفات الأمان العالمية فتتميز بكونها سيارة عائلية تجمع بين الراحة والرفاهية، وتتفوق على منافسيها بتكنولوجيا حديثة وتصميم متطور وعصرى

قامت الشركة العالمية للسيارات EIM إليكم أحدث قائمة سعرية لطرازاتها المتنوعة لعام 2025 طبقا للعرض والطلب، حيث استقرت أسعار السيارة رينو تالينت بفئتيها لتسجل الفئة الأولى سعر 699 ألف بدلا من 799,000 جنيه أما الفئة الثانية فقد سجلت 799 ألف بدلا من 889,000 جنيه

وتتيح السيارة خاصية دخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح، ودعم لأنظمة هواتف أبل وأندرويد على الشاشة الوسطية 8 بوصة تعرض كافة محتوى هاتفك الذكى مما يزيد من رفاهية السيارة لمقتنيها

تقدم رينو تالينت فى معدلات استهلاك البنزين بأقل نسبة فى فئتها داخل وخارج المدينة، حيث يصل متوسط الاستهلاك لـ5 لتر لكل 100 كيلومترفهى السيارة الاقتصاديه المرجوة فى هذة الفئة

رابعا: السيارة بروتون ساجا 2025

فى خطوة جديدة لتعزيز سوق السيارات الاقتصادية فى مصر، تم الكشف رسميًا مؤخرا عن سيارة بروتون ساجا 2025، التى تُعد أرخص سيارة مجمعة محليًا من قبل الوكيل الرسمى شركة "عز العرب"

تُطرح بروتون ساجا 2025 فى السوق المصرية بسعر 650 ألف جنيه، عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات، مما يجعلها من أكثر السيارات الاقتصادية المتاحة حاليًا المحرك والأداء الفنى لسيارة بروتون ساجا 2025، تعتمد السيارة على محرك سعة 1.3 لتر رباعى الأسطوانات مزود بتقنية VVT للتحكم فى توقيت الصمامات، مما يساهم فى تحسين استهلاك الوقود وكفاءة الأداء

يولد المحرك قوة تبلغ 95 حصانًا مع عزم دوران أقصى يصل إلى 120 نيوتن/ متر

يتصل بناقل حركة أوتوماتيكى رباعى السرعات يتيح تجربة قيادة مريحة وسلسة

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 165 كم/ ساعة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام

وسائل الحماية والأمان فى السيارة تأتى proton ساجا 2025 بتجهيزات أمان تعزز من سلامة الركاب، وتشمل

وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامى للحماية من الصدمات

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS الذى يمنع انزلاق السيارة أثناء الفرملة المفاجئة

نظام توزيع إلكترونى لقوة الفرامل EBD لضمان توزيع متوازن لقوة الفرملة بين العجلات

مساعد الفرامل BA الذى يقلل مسافة التوقف عند الضغط المفاجئ على المكابح

حساسات ركن خلفية مع إنذار صوتى لمساعدة السائق أثناء الركن

كاميرا خلفية توفر رؤية واضحة للمناطق الخلفية أثناء الرجوع

خامسا : فيات تيبو مانيوال 2025

وتقدم تيبو 2025 خيارين للمحرك وناقلين للحركة، مع حزمة تقنيات متكاملة تضعها في منافسة مباشرة مع أبرز الطرازات في هذه الفئة

يأتي هذا الإطلاق في إطار استراتيجية العلامة لتعزيز انتشارها بالسوق المصري، مع تقديم قيمة مضافة للمستهلك من خلال المواصفات والأسعار التنافسية، أن تُباع النسخة الجديدة من "تيبو" المزودة بناقل حركة يدوي " مانيوال " بسعر 694,900 جنيه، مما يجعلها أرخص فئة تقدمها فيات لعملائها في مصر

تتمتع فيات تيبو 2025 بأبعاد متوازنة تمنحها حضورا لافتا على الطريق، حيث يبلغ طول السيارة 4533 مم وعرضها 1792 مم بارتفاع يصل إلى 1497 مم

وتتميزسيارة فيات تيبو بمساحة تخزين خلفية واسعة تصل إلى 520 لترًا، مما يجعلها خيارًا مثالياً للاستخدام العائلي والرحلات الطويلة، كما يأتي خزان الوقود بسعة 45 لترًا، بينما تزين السيارة عجلات مقاس 16 بوصة في الفئة الأساسية مع توفر خيار 17 بوصة في الفئات الأعلى تجهيزًا، هذه الأبعاد المدروسة توفر توازنًا مثاليًا بين الراحة الداخلية والقدرة على المناورة في الشوارع الحضرية

تقدم فيات تيبو 2025 لعملائها خيارين متمايزين من المحركات لتلبية مختلف الاحتياجات والأذواق، يأتي الخيار الأول بمحرك سعة 1.4 لتر (1400 سي سي) ينتج قوة تصل إلى 95 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 127 نيوتن متر، مقترنًا بناقل حركة يدوي بـ6 سرعات يمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، مع وصول إلى سرعة قصوى تبلغ 185 كم/ساعة

أما الخيار الثاني فيتمثل في محرك أكثر قوة بسعة 1.6 لتر (1600 سي سي) يولد 110 أحصنة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي يوفر قيادة أكثر سلاسة وراحة، حيث تصل سرعته القصوى إلى 192 كم/ساعة، مما يجعله الخيار الأمثل للسائقين الذين يبحثون عن أداء أكثر قوة مع الحفاظ على مستويات جيدة من الاقتصاد في استهلاك الوقود

تتميز فيات تيبو 2025 بتصميم خارجي جذاب يجمع بين الجرأة والأناقة، حيث تبرز الواجهة الأمامية بمصابيح LED عالية الجودة مع لمسات كروم أنيقة تعكس هوية العلامة الإيطالية، تأتي السيارة بجنوط رياضية متعددة التصاميم بمقاسات 16 و17 بوصة حسب الفئة المختارة، بينما تضيف الخطوط الجانبية الديناميكية لمسة رياضية تعزز من أناقتها العامة ، أما من الخلف، فتسرق الأنظار مصابيح خلفية بتصميم ثلاثي الأبعاد مع إطارات كرومية تكمل المظهر المميز للسيارة

من الداخل تقدم تيبو 2025 تجربة قيادة عصرية مع شاشة معلوماتية تعمل باللمس مقاس 8 بوصات تدعم أنظمة أندرويد وأبل كار بسلاسة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد الفاخر تتيح التحكم في مختلف أنظمة السيارة

ويتمتع الركاب بنظام صوتي متطور مع مداخل USB واتصال بلوتوث، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي يوفر تحكماً دقيقًا في درجة الحرارة، كما لم تهمل فيات تقنيات الراحة الحديثة، حيث زودت السيارة بنظام التشغيل بدون مفتاح وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، مما يجعل كل رحلة تجربة مريحة وممتعة بالإضافة الي 6 أنظمة السلامة والأمان في فيات تيبو 2025 ، وسائد هوائية (أمامية وجانبية وستائر) ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) ، نظام الثبات الإلكتروني (ESP) ، كاميرا خلفية مع حساسات ركن ، نظام مراقبة ضغط الإطارات.