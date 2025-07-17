شكرا لقرائتكم خبر عن صن هوب إنفستمنت تطلب الاستحواذ على 30% من هوتشيسون لايمشابانج ترمينال والان مع تفاصيل الخبر

تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اخطارا يفيد عزم شركة صن هوب إنفستمنت إنتربرايز ليمتد، وهي شركة مملوكة بالكامل وخاضعة لشركة كوسكو شيبينج بورتس ليمتد، الاستحواذ على 30% من أسهم شركة هوتشيسون لايمشابانج ترمينال، مما يخولها التأثير المادي في شركة هوتشيسون لايمشابانج ترمينال والتي تتحكم بها شركة هوتشيسون بورت هولدينجز ليمتد.

تعمل شركة كوسكو شيبينج بورتس ليمتد وأطرافها المرتبطة في مصر في نشاط تقديم خدمات الشحن البحري المنتظم والوكالات الملاحية والخدمات اللوجستية التعاقدية، وفى المقابل تعمل شركة هوتشيسون بورت هولدينجز ليمتد وأطرافها المرتبطة في نشاط تقديم خدمات إدارة محطات الموانئ والتي تشمل خدمات الشحن والتفريغ لتداول الحاويات بالموانئ.

ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.