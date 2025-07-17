شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح هتساعدك تقلل استهلاك جهاز الـDVR من الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالخميس، 17 يوليو 2025 01:00 ص
نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض النصائح التي تساعد المشترك فى تقليل استهلاك جهاز ال DVR من الكهرباء ، خاصة وأنه من الأجهزة التى تعمل على مدار الساعة دون توقف، وذلك ضمن حملة ترشيد الاستهلاك التى أطلقتها الشركة القابضة تحت عنوان "كفاءة يا طاقة" ، وفيما يلى نصائح الاستخدام الذكي:
1- فعّل خاصية Motion Detection بحيث يسجل بس وقت ما تحصل حركة، بدل التسجيل 24 ساعة
2- اضبط توقيتات التشغيل لو مش محتاج تسجيل طول اليوم، حدّد فترات التشغيل، خصوصًا في المنازل
3- اختار قرص صلب موفّر للطاقة لأن الهارد ديسك بيشتغل طول الوقت، ونوعه وسرعة دورانه بتفرق
4- نضّف فتحات التهوية بشكل دورى علشان تقلل السخونة، وتحافظ على كفاءة التشغيل
5- استخدم مشترك فيه شاشة استهلاك (Watt Meter) تقدر تتابع استهلاك الكهرباء بنفسك
6- افصل الجهاز في الأوقات اللي مش محتاج فيها تسجيل
-نصائح عند الشراء:
1-دور على جهاز بيدعم “Eco Mode”.
2-اختار DVR فيه خيارات تسجيل ذكية (Motion / Timer).
3-تأكد من وجود نظام تبريد جيد وحماية من التيار العالي.
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