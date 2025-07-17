شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح هتساعدك تقلل استهلاك جهاز الـDVR من الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض النصائح التي تساعد المشترك فى تقليل استهلاك جهاز ال DVR من الكهرباء ، خاصة وأنه من الأجهزة التى تعمل على مدار الساعة دون توقف، وذلك ضمن حملة ترشيد الاستهلاك التى أطلقتها الشركة القابضة تحت عنوان "كفاءة يا طاقة" ، وفيما يلى نصائح الاستخدام الذكي:

1- فعّل خاصية Motion Detection بحيث يسجل بس وقت ما تحصل حركة، بدل التسجيل 24 ساعة

2- اضبط توقيتات التشغيل لو مش محتاج تسجيل طول اليوم، حدّد فترات التشغيل، خصوصًا في المنازل

3- اختار قرص صلب موفّر للطاقة لأن الهارد ديسك بيشتغل طول الوقت، ونوعه وسرعة دورانه بتفرق

4- نضّف فتحات التهوية بشكل دورى علشان تقلل السخونة، وتحافظ على كفاءة التشغيل

5- استخدم مشترك فيه شاشة استهلاك (Watt Meter) تقدر تتابع استهلاك الكهرباء بنفسك

6- افصل الجهاز في الأوقات اللي مش محتاج فيها تسجيل

-نصائح عند الشراء:

1-دور على جهاز بيدعم “Eco Mode”.

2-اختار DVR فيه خيارات تسجيل ذكية (Motion / Timer).

3-تأكد من وجود نظام تبريد جيد وحماية من التيار العالي.