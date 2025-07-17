شكرا لقرائتكم خبر عن حركة محدودة فى أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 4635 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ختام التعاملات اليوم، سجل الذهب اليوم الأربعاء خلال التداولات المسائية حالة من الاستقرار، بعد تراجع ملحوظ 15 جنيهًا، وسط تغيرات محدودة في سعر الذهب في السوق المصري خلال الساعات المقبلة.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5297 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4635 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3973 جنيها.

- الجنيه الذهب 37020 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات الأربعاء، مدعومة بتوقف صعود الدولار الأميركي وتراجع عوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين لتطورات السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب، بعد صدور بيانات تُظهر تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو.

وسجلت أونصة الذهب صعودًا بنسبة 0.5%، ليصل السعر إلى 3342 دولارًا، بعد أن افتتح التداول عند 3326 دولارًا، فيما جرى تداوله لاحقًا عند 3339 دولارًا، وفق جولد بيليون.