سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى.. استقرار التعاملات المسائية

القاهرة - سامية سيد - مع ختام التداولات ننشر أخر تحديث في سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-7-2025 أمام الجنيه المصري فى التعاملات بالبنوك المصرية، حالة من التذبذب بالبنك المركزي المصري، وسط تغيرات في حدود قروش معدودة.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16-7-2025



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.



الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.38 جنيه للشراء.

49.48 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.ارتفاع الاحتياطي أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 48.144 مليار دولار في شهر أبريل 2025، بزيادة 381 مليون دولار.

يرى خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر مسجلا أعلى معدلاته تقريبا له انعكاسات على الاقتصاد، فمؤسسات التصنيف الدولية وكذلك المستثمر الأجنبي يضع في اعتباره مثل هذه المعدلات، التي تساهم بصورة مباشرة في نقل صورة إيجابية عن الاقتصاد، وكذلك تؤكد القضاء على السوق الموازى للعملة الأجنبية، والتي عانى منها السوق لسنوات قبل تحرير سعر الصرف.

تعديل حدود السحب

قرر البنك المركزى المصرى، عودة العمل بالمواعيد الرسمية لفروع البنوك، حتى 3 عصرا، والتي كان قد تم مدها إلى الخامسة مساءً بدلا من الثالثة، وفقا لسياسة كل بنك.

وأعلن البنك المركزي المصرى، عودة العمل بالحد الأقصى للسحب اليومي البالغ 250 ألف جنيه للأفراد والشركات من فروع البنوك، وإلغاء التعليمات الصادرة فى 8 يوليو 2025 والخاصة بمضاعفة هذا الحد إلى 500 ألف جنيه.