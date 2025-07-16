شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه فى ختام التداولات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مع ختام تعاملات اليوم، تذبذبت أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، لتظل قريبة من مستويات الافتتاح.
وننشر تفاصيل حركة العملات الآتية، الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.
وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
وجاءت الأسعار كالتالي:سعر الدولار اليوم
شراء 49.37 جنيهًا
بيع 49.47 جنيهًا
شراء 58.30 جنيهًا
بيع 57.43 جنيهًا
شراء 67.95 جنيهًا
بيع 68.11 جنيهًا
شراء 161.84 جنيهًا
بيع 162.22 جنيهًا
شراء 13.16 جنيهًا
بيع 13.16 جنيهًا
شراء 13.43
بيع 13.47
شراء 12.44جنيهًا
بيع 13.47 جنيهًا
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