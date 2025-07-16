شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 18 شركة 260 ألف جنيه لمخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالأربعاء، 16 يوليو 2025 03:47 م
وغرمت اللجنة، شركات المصرية لنظم التعليم الحديثة، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والقلعة للاستثمارات المالية، وآسيك للتعدين "أسكوم"، وديجتايز للاستثمار والتقنية، 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2025، مع منح الشركات الستة الأخيرة، مهلة 15 يومًا لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وفي نفس الصدد، غرمت لجنة القيد، شركات العربية لحليج الأقطان، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مبلغ 5 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة 15 يومًا لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
في سياق متصل قررت لجنة القيد، التنبيه على شركات المنصورة للدواجن، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرى، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.
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