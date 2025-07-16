شكرا لقرائتكم خبر عن الزهيرى: إنجازات اتحاد التأمين تسهم في دعم التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية الإنجازات التي حققها خلال الفترة من عام 2017 إلى 2025، وأشار الى أن تقرير الإنجازات يمثل توثيقاً شاملاً لمسيرة اتحاد شركات التأمين والذى تم من خلاله تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها الاتحاد، كمظلة جامعة لصناعة التأمين المصري، باعتباره الكيان الذي يضم كافة الشركات الأعضاء، ويقوم بتنسيق الجهود والعمل المشترك للنهوض بصناعة التأمين وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد القومي.

ومن جانبه أكد علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التامين المصرية أن عام 2017 شهد انطلاقة شاملة للاتحاد عبر خطة طموحة شاملة ترتكز على إعادة هيكلة الاتحاد وتطوير قدراته، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية وبناء كيان مؤسسي لصناعة التأمين، حيث تم العمل على تطوير الهيكل الإداري للاتحاد، وإعادة التنظيم وتفعيل اللجان الفنية، واعتماد سياسات وخطط للتنمية في المجال الفني والتشريعي، والتوسع في مجالات البحث العلمي، والدراسات الإحصائية والتدريبية.

وأوضح ان الاتحاد حرص على أداء دوره في دعم وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها جهة الإشراف والرقابة على النشاط التأميني، من خلال تقديم المقترحات والمذكرات الفنية، والمشاركة في صياغة السياسات العامة الهادفة إلى تحسين كفاءة القطاع وتعزيز دوره.

كما شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً ملحوظاً في دمج مفاهيم الاستدامة ضمن أنشطة الاتحاد، حيث تم إعداد خارطة طريق وطنية للتأمين المستدام، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تم المشاركة الفعالة في مؤتمر COP27 وإطلاق مبادرات خضراء مثل "Go Green"، بالإضافة إلى إصدار دليل الاستخدام المستدام.

وفي إطار التوعية المجتمعية والتواصل الإعلامي، عمل الاتحاد على إطلاق حملات توعية رقمية تهدف إلى تعزيز الوعي التأميني، ويتم النشر الصحفي من خلال التعاون مع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى إصدار النشرات التعريفية والتقارير السنوية والمطبوعة المتخصصة، وتنظيم الفعاليات العلمية والتوعوية.

وأشار الزهيرى الى ان تقرير إنجازات اتحاد شركات التأمين المصرية في الفترة من 2017 إلى 2025، هو نتاج جهد مشترك بذله مجلس الإدارة واللجان التنفيذية والفنية، وفرق العمل من داخل القطاع وخارجه وجميع العاملين في الاتحاد والتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي كان له دور كبير في دعم هذه المسيرة.

وأضاف ان هذا التقرير يوثق الإنجازات المتحققة في هذه الفترة وأثرها على المستوى المؤسسي للاتحاد، فقد قمنا بتقييم هذه الإنجازات من خلال المؤشرات الفنية ومقاييس الأداء مثل التقييم الذاتي وعمليات Benchmarking، وذلك حتى نستطيع تقييم الأداء الخاص بنا وتحديد مكامن قوتنا وتطويرها. كما نؤمن بأن هذه الإنجازات ستسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة والهدف الأمثل في رؤية مصر 2030.

وإذا نعرض هذه الإنجازات فإننا نؤكد التزام الاتحاد بمواصلة دوره في قيادة تطوير صناعة التأمين المصرية، والمساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتفعيل دور القطاع كأداة لتحقيق الاستثمار والنمو والتنمية المستدامة.

ونتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساعد في هذه الإنجازات ونخص بالشكر الزميل "الهيئة العامة للرقابة المالية"، شريك النجاح الدائم والداعم الكبير لهذه الإنجازات.















