شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-7- 2025 في الكويت.. عيار 18 بـ24.625 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 18مبلغ 24.625 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 32.825 دينار

- عيار 22 سجل 30.075 دينار

- عيار 21 سجل 28.725 دينار

- عيار 18 سجل 24.625 دينار

- عيار 14 سجل 19.150 دينار

- عيار 12 سجل 16.400 دينار

- الاونصة سجل 1020.875 دينار

- الجنيه الذهب 229.750 دينار

- الأونصة بالدولار 3339.12 دولار

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، مدعومًا بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات، بينما كان المستثمرون يستوعبون بيانات تظهر زيادة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الشهر الماضي، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.



ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3337.29 دولارًا للأونصة.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.2% لتسجل 3343.90 دولارًا.