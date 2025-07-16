شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجاري يبحث تعزيز الصادرات المصرية إلى إفريقيا وتوسيع التواجد الاستثماري بالقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض ورئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعًا مع أعضاء إدارة شؤون الدول الإفريقية ورؤساء المكاتب التجارية المصرية المعتمدين في القارة، وذلك في إطار خطة التحرك نحو تعظيم العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الإفريقية.

واستهدف الاجتماع استعراض جهود المكاتب التجارية في تعزيز الصادرات المصرية إلى عدد من الأسواق الإفريقية، إلى جانب متابعة مشروعات التعاون المشترك مع تلك الدول، في ضوء التغيرات المتسارعة على الساحة الاقتصادية العالمية، والحاجة إلى مضاعفة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وخلال الاجتماع، شدد رؤساء المكاتب على أهمية الدفع بملف التواجد المصري في القارة، سواء من خلال تعظيم الصادرات أو جذب استثمارات مصرية جديدة، مع التركيز على تجاوز التحديات التي تعرقل انسياب حركة التجارة والاستثمار، خاصة ما يرتبط بالبنية التحتية والنقل واللوجستيات.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل وفق خطة دقيقة تستند إلى تحديث دائم لقاعدة بيانات تحليلية تشمل تقييم الأسواق المستهدفة، وموقف السلع المصرية فيها، وتحديد فرص تصديرية قابلة للتنفيذ. كما أشار إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية، والمنتجات الأكثر توافقًا مع احتياجات كل سوق إفريقي بشكل عملي وواقعي، استنادًا إلى هيكل الصادرات المصرية الحالي.

وأضاف الشريف أن خطة التحرك نحو إفريقيا تشمل آليات متعددة، من بينها تفعيل اللجان التجارية المشتركة، وتنظيم المعارض الدولية والبعثات الترويجية، بالإضافة إلى تعزيز استفادة الشركات المصرية من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول القارة. كما أشار إلى أهمية الترويج للاستثمارات المصرية في القطاعات ذات الأولوية ونقل التكنولوجيا، والحفاظ على حصة مصر في الأسواق الحالية، مع السعي لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات المصرية إليها.