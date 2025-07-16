شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة: تعاون لتعزيز تسويق مخرجات الصناعات التقليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع بروتوكول تعاون مدته 3 سنوات بين قطاع شئون الصناعة التابع لوزارة الصناعة ممثلاً في الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية وشركة تطوير الصناعات الإبداعية (CIDCO) بهدف تعزيز التعاون في تسويق مخرجات مشروعات الصناعات التقليدية التي سيتم تنفيذها باتفاق الطرفين وما ينتج عنه من مخرجات التعاون في مجال الخدمات خاصة في المجالات والمشاريع المعتمدة على تحسين العمليات الإنتاجية وتطوير المنتجات، واستهداف تصدير الصناعات التقليدية للأسواق الأوروبية وذلك في 3 مراكز تكنولوجية وهي مركز التصميمات والموضة ومركز تكنولوجيا الحلي ومركز تكنولوجيا صناعة الجلود، وقد وقع البرتوكول كلٌ من الدكتورة/ أسماء عبد المحسن، رئيس قطاع شئون الصناعة، والدكتور/ هاني بركات، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات الإبداعية (CIDCO).

وعلى هامش مراسم توقيع البروتوكول أكد الوزير أن وزارة الصناعة ترحب بأي مبادرات أو شراكات تسهم في تنمية الصناعة المصرية وتطويرها، لافتاً إلى تطلع الوزارة إلى مساهمة هذا التعاون بين الوزارة وشركة تطوير الصناعات الإبداعية في العمل على تحسين مكانة ورونق الصناعات التراثية والإبداعية المصرية والصناعات التي تشتهر بها من خلال المراكز الثلاثة التي يشملها بروتوكول التعاون.

هذا وتتضمن أهداف البروتوكول تصميم وتنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات محلية الصنع في ضوء المستهدفات القومية التي تشمل تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات ومضاعفة الصادرات، إلي جانب تقديم الدعم الفني والعلمى لرواد الأعمال والشركات الناشئة سواء العاملة بالقطاع الصناعي أو الخدمات الداعمة للقطاع الصناعي، بهدف تطوير مهارات التصميم لدى رواد الاعمال والمتدربين فى الصناعات الابداعية، وزيادة عدد المشروعات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يؤثر إيجابياً على الإقتصاد القومي وزيادة فرص العمل للشباب المبتكر، فضلاً عن تقديم خدمات الجودة واعتماد المنتجات وفقاً للمواصفات القياسية للتأكد من صلاحية وجودة المنتج أو الخدمة بما يؤثر إيجابياً على الحصول على علامات الجودة المطلوبة تماشياً مع متطلبات الاسواق الدولية والعالمية لزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز ممارسات التنمية المستدامة من حيث تطبيق معايير الاستدامة البيئية والصناعية والاقتصادية والإجتماعية فى جميع مراحل الانتاج.

ويختص قطاع شئون الصناعة بموجب البروتوكول بتوفير البنية التحتية والدعم اللوجستي لتنفيذ البرامج التدريبية، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة لدعم المتدربين، والمشاركة في تنظيم المعارض والفعاليات الترويجية، فيما تختص شركة تطوير الصناعات الإبداعية بتقديم الخبرات في مجالات التصميم والتسويق والجودة، والعمل علي توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج المشتركة، ودعم المتدربين في الوصول إلى الأسواق الدولية.