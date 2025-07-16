شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يجتمع مع نائب وزير الثروة المعدنية السعودى لبحث سبل التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع المهندس خالد بن صالح المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في قطاع التعدين، وتعزيز التنمية المستدامة بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين الشقيقين، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير كريم بدوي ما تم تحقيقه من خطوات لتطوير قطاع التعدين المصري، مؤكدًا سعي الوزارة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تستند إلى تشريعات واضحة ومناخ تنافسي.

وأشار إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع حمض الفوسفوريك، والذي يعكس التوجه نحو تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية.

كما أشاد الوزير بالمؤتمر الدولي للتعدين الذي تنظمه المملكة العربية السعودية، مؤكدًا إمكانية الاستفادة من التجارب الناجحة للسعودية في هذا المجال، ومشيرًا إلى الإمكانات الواعدة في جنوب مصر، حيث يجري العمل على تحديد أعمال البحث السيزمي اللازمة لتعزيز فرص الاستكشاف والاستثمار.

ومن جانبه، أعرب المهندس خالد المديفر عن سعادته بالمشاركة في منتدى مصر للتعدين، مشيدًا بالإقبال والاهتمام الكبير الذي شهده المنتدى من مختلف المهتمين بالقطاع. وأكد أن هناك إمكانات مشتركة كبيرة بين مصر والسعودية فى مجال التعدين، وأن التقارب الجغرافي بين البلدين يتيح فرصًا أكبر للتكامل والتعاون مع الشركاء الدوليين.

كما أشاد المديفر بما تقوم به مصر من خطوات جادة نحو تطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن منطقة البحر الأحمر تمثل فرصة استثمارية واعدة يمكن أن تسهم في جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز التعاون الثنائي.



