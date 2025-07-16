شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات البترول تقود صادرات مصر للارتفاع أبريل الماضى وتسجل 403 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

حققت الصادرات المصرية ارتفاعا ملحوظا في نهاية شهر إبريل الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قياسا بنفس الشهر من العام الماضي، مما ساهم في تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى مستوى 3.42 مليار دولار، مقابـل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض بلغت 9.5%.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن ارتفاع الصادرات جاء مدفوعا بارتفاع قيمة الصادرات لعدة سلع على رأسها منتجات البترول والتي بلغت قيمتها نحو 403 مليون دولار في ابريل الماضي، مقابل 231 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضى 2024، بنسبة زيادة بلغت 74.3%، يليها صادرات الملابس الجاهزة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 223 مليون دولار في ابريل الماضي، مقابل 178 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 24.7%.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات مصر من الأسمدة بقيمة بلغت 206 مليون دولار في ابريل الماضي، بينما كانت نحو 174 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 18.4%، إلى جانب صادرات العجائـن ومحضــرات غذائيــة متنوعـة والتي بلغت نحو 198 مليون دولار في ابريل الماضي، بينما كانت نحو 131 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2024، بنسبـة زيادة بلغت 51.4%.