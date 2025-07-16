شكرا لقرائتكم خبر عن لشركات السياحة.. ضوابط توثيق عقود وكالة عمرة لتنظيم الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد 1447 هـ، مجموعة من القواعد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتعامل الشركات السياحية على البوابة المصرية للعمرة.

وتلتزم الشركات السياحية بإتباع الإجراءات المبينة فيما بعد عند توثيقها لعقود وكالة عمرة موسم 1447 هـ وذلك على النحو الآتي:

1. تتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.



2. تُوثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونيًا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.



3. تمنح وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.



4. تلتزم شركات السياحة بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.



5. تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.



6. ترسل الوزارة بعد إصدار الكود التعريفي أسماء المعتمرين إلى الشركات الناقلة لإصدار تذاكر سفر لهم.



7. تلتزم الشركات الناقلة، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.



8. تختص الإدارة العامة للسياحة الدينية بالمراجعة وفقاً للبيانات المدرجة بالبوابة، والموافقة على إصدار الكود التعريفي الخاص بالمعتمرين.



