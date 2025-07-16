الاقتصاد

آخر تحديث فى سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

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آخر تحديث فى سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.34 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفى البنك 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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