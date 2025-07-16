شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات فى أسعار سيارات بيستون T55 2025 الصينية تصل لـ120ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة "مصر حلوان" الوكيل المحلى للعلامة الصينية "بيستون" عن القائمة السعرية الجديدة، والتى تضمنت تخفيض أسعار طرازاتها " B70 S – T55 – T77 – B70 " موديلات 2025 بدءا من 70 ألف جنيه، وحتي 120 ألف جنيه واليكم تخفيضات طراز بستيون T55 الاعلي تخفيضا خلال يوليو الجارى.

أولا: طراز بستيون T55

تأتى أسعار طراز بستيون "T55" موديل 2025 فئة "premium plus " بسعر 1.055 مليون جنيه، بتخفيض قدره 120 ألف جنيه.

ويتوفر للسيارة بيستون "T55" موديل 2025 بمحرك 1500 سى سى تيربو بقوة 167 حصان وعزم دوران 258 نيوتن متر وناقل حركة ثنائى القابض من 7 سرعات وبدون دفع كلى مع سرعة قصوى تبلغ 190 كم فى الساعة.

يذكر أن هذا التخفيض بدأ في شهر يوليو الجاري ومن المتوقع أن يشهد سوق السيارات الفترة المقبلة رواجا نسبيا.