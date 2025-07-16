شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى: مصر تمتلك فرصا واعدة فى مجال التعدين والثروات المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

أكد عماد حمدي، الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والمحاجر، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في قطاع التعدين، بما يضمه من ثروات طبيعية هائلة ومتنوعة، تمثل ركيزة رئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح حمدي أن الثروات التعدينية في مصر، مثل الفوسفات، والكوارتز، ورمال الزجاج، والذهب، والمنجنيز، والحجر الجيري، وغيرها، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم خطط الدولة لزيادة الموارد الدولارية، إذا ما تم استغلالها وفق رؤية استراتيجية واضحة تضمن القيمة المضافة وتوطين الصناعة التعدينية.

وأشار إلى أن قطاع الأعمال العام لديه شركات كبرى في هذا المجال، مثل شركة النصر للتعدين، التي تمتلك خامات فوسفات ضخمة في مناطق البحر الأحمر، ويتم حالياً تطوير بنيتها الصناعية لزيادة تركيز الخام وتحسين جودته، بما يسهم في رفع العوائد من التصدير وكذلك سيناء للمنجنيز .

وأكد عماد حمدي أن توجيهات القيادة السياسية بتنمية وتحديث قطاع التعدين تأتي في توقيت مهم، لا سيما مع دخول مصر مرحلة جديدة من التحول الصناعي والاقتصاد الأخضر، موضحًا أن الصناعات المرتبطة بالتعدين مثل صناعة الأسمدة، والسبائك، والمواد الخام اللازمة لصناعة الإلكترونيات والطاقة، ستكون من أبرز أدوات هذا التحول.

وشدد على ضرورة العمل على تسهيل إجراءات التراخيص للمستثمرين، وإنشاء مجمعات صناعية تعدينية متكاملة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية بالمناطق التعدينية لجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية.

واختتم حمدي تصريحه بأن الاتحاد العربي يدعم جهود مصر في التوسع التعديني، ويعمل على تعزيز التكامل العربي في هذا القطاع، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على المواد الخام الاستراتيجية.