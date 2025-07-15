شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الذهب اليوم وعيار 18 يسجل 3986 جنيها بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أغسطس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- عيار 24 يسجل 5314 جنيها

- عيار 21 يسجل 4650 جنيها

- عيار 18 يسجل 3986 جنيها

- الجنيه الذهب 37200 جنيه

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية

ومع ذلك لا يزال أمام الاقتصادات العالمية الكبرى ما يزيد قليلاً عن أسبوعين لإبرام صفقات تجارية مع واشنطن، مما يبقي الأسواق قلقة من أن ترامب سيمضي قدماً في فرض الرسوم ويشعل فتيل حرب تجارية عالمية متجددة.

من جهة أخرى فقد أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى خلق مقاومة لارتفاع سعر الذهب. ولكي يتقدم الذهب أكثر نحو المستوى 3400 دولار للأونصة، قد يتطلب الأمر تراجعًا في قيمة الدولار الأمريكي أو عوائد سندات الخزانة في غياب أي أحداث جيوسياسية محتدمة.