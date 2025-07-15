شكرا لقرائتكم خبر عن اخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-7-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-7-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزى المصري 49.34 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام تعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع.