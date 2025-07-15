شكرا لقرائتكم خبر عن طرح قطع أراض سكنية بالمجتمع السكنى الجديد غرب طريق الأوتوستراد بحلوان للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، من خلال الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات (إدارة التعاقدات) بمحافظة القاهرة عن طرح للبيع بالمزاد العلني لـ۱۱ قطعة أرض فضاء متميزة (سكنى) كاملة المرافق بمساحات من ۱۰۱,۲۵م٢ : ۲۰۲٫٥م٢ بالمجاورات (الأولى - الثانية - التاسعة - العاشرة) بمشروع المجتمع السكنى الجديد غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس – حلوان.

وأوضح الجهاز، في بيان له، أن تأمين دخول المزاد 30000 جنيه لكل قطعة، وثمن كراسة الشروط ۲۹۹ جنيها، بخلاف ١٤ % ضريبة قيمة مضافة و٥ جنيهات لصندوق "قادرون باختلاف" و5 جنيهات لصندوق رعاية حقوق المسنين.

كما أعلن الجهاز عن طرح قطعة أرض فضاء متميزة (سكنى) كاملة المرافق رقم ١٠٥3 بالمجاورة العاشرة بمساحة ٢٠٢,٥م٢ بمشروع المجتمع السكنى الجديد غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس – حلوان.

وأوضح الجهاز، في بيان له، أن تأمين دخول المزاد لتلك القطعة ۲۵۰۰۰۰ جنيه وثمن كراسة الشروط ٤٩٩ جنيها بخلاف ١٤% ضريبة قيمة مضافة و٥ جنيهات لصندوق "قادرون باختلاف" و5 جنيهات لصندوق رعاية حقوق المسنين.

وأشار الجهاز إلى ان جلسة المزاد العلنى ستعقد الساعة ١٢ ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/٦ بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وتطلب كراسة الشروط وبها كافة التفاصيل من الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة ت ۰۱۰۰۲۹۵۸۳۰۰أو المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين – محافظة القاهرة - عابدين - القاهرة ت ۲۳۹۱۰٤١٩، والبريد الإلكتروني للجهاز هو [email protected]، ويعتبر قانون ١٨٢ لسنة ۲۰۱٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ۲۰۱۹ وكراسة الشروط مكملين لهذا الإعلان، ولمزيد من المعلومات الموقع الإلكتروني المحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg.