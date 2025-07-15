شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يقرر عودة العمل بالمواعيد المعتادة بفروع البنوك حتى 3 عصرا والان مع تفاصيل الخبر

قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، عودة العمل بالمواعيد الرسمية لفروع البنوك، حتى 3 عصرا، والتي كان قد تم مدها إلى الخامسة مساءً بدلا من الثالثة، وفقا لسياسة كل بنك.

وأعلن البنك المركزي المصرى، اليوم الثلاثاء، عودة العمل بالحد الأقصى للسحب اليومي البالغ 250 ألف جنيه للأفراد والشركات من فروع البنوك، وإلغاء التعليمات الصادرة فى 8 يوليو 2025 والخاصة بمضاعفة هذا الحد إلى 500 ألف جنيه.