شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.625 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل سعر 24 سعر 40.725 دينار.
وفي هذا التقرير نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 40.725 دينار
عيار 22 سجل 37.325 دينار
عيار 21 سجل 35.625 دينار
عيار 18 سجل 30.550 دينار
عيار 14 سجل 23.750 دينار
عيار 12 سجل 20.350 دينار
الاونصة 1266.500 دينار
الجنيه الذهب 285.025 دينار
الأونصة بالدولار 3368.36 دولار
سجلت أسعار الذهب الفورية أعلى مستوياتها ، مدفوعة بارتفاع الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وفقا لما نشره موقع investing
زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 1.4% أو ما يعادل 45.5 دولار إلى 3371.20 دولار للأوقية، لتختتم الأسبوع بمكاسب ناهزت 0.85%.
ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.17% إلى 3,361 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 23 يونيو في وقت سابق من الجلسة.
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