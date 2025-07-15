شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حريق سنترال رمسيس.. تعرف على عدد مشتركي الإنترنت الأرضي لكل شركة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

أثار الحريق الذي وقع مؤخرًا في سنترال رمسيس التابع للمصرية للاتصالات تساؤلات بين المستخدمين حول خدمة الإنترنت الأرضي، خاصة ما يتعلق بتوزيع عدد المشتركين بين الشركات المقدمة للخدمة في السوق المحلي.

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد اشتراكات الإنترنت الثابت "النطاق العريض" في مصر بلغ نحو 11.96 مليون مشترك بنهاية أبريل 2025، موزعين بين أربع شركات رئيسية تعمل في تقديم هذه الخدمة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تضم شركة المصرية للاتصالات نحو 9.26 مليون اشتراك من إجمالي عدد المستخدمين، بينما تتوزع بقية الاشتراكات بين كل من شركات فودافون مصر، واورنج، إي اند مصر ، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد المشتركين في خدمات الإنترنت الثابت لدى فودافون يصل إلى حوالي 1.2 مليون مشترك، وأورنج نحو 800 ألف مشترك، وإي اند مصر قرابة 700 ألف مشترك.

ورغم اختلاف التوزيع العددي بين الشركات، فإن كل منها تقدم خدماتها لشرائح ومناطق مختلفة وفقًا لنطاق التغطية والبنية التحتية المتاحة.

تواصل الشركات العاملة في قطاع الإنترنت الأرضي العمل على تعزيز شبكاتها وتوسيع قاعدة المشتركين، في ظل تزايد الاعتماد على خدمات الإنترنت في مختلف القطاعات، وهو ما يجعل من تطوير البنية التحتية وتحسين الجودة أولوية لدى المشغلين.