شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يفتتح منتدى مصر للتعدين اليوم بمشاركة كبرى الشركات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية ، تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 2025 ، تحت شعار "تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات " ، وذلك على مدار يومي 15 و16 يوليو بالقاهرة.

ومن المقرر أن يلقي الكلمة الافتتاحية المهندس كريم بدوي، وزير البترول أمام المشاركين، ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من وزراء ومسؤولي التعدين، وسفراء الدول والمحافظين والبرلمانيين والمستثمرين من كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية، وفي مقدمتها "باريك جولد" و"أنجلو جولد أشانتي" ثاني ورابع أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، فضلاً عن مؤسسات التمويل، بما يعكس تزايد الثقة في بيئة الاستثمار التعديني في مصر، كما ستلقى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمة حول دفع التعدين الأخضر فى مصر، وتشارك السيدة جيليان دوران، المدير التنفيذي والمسئول المالي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية، المستثمر بمنجم السكري، بكلمة خلال الجلسة الافتتاحية تستعرض فيها أنشطة الشركة واستثماراتها في مصر.



وتأتى الدورة الحالية للمنتدى في توقيت يشهد تحولات كبيرة في قطاع التعدين بمصر تنفيذاً لأهداف المحور الثالث من إستراتيجية الوزارة، أبرزها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية باسم "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، وتحديث نموذج اتفاقية استغلال المعادن وفقاً للمعايير العالمية، إلى جانب تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات،بما يهيىء مناخاً جاذباً للإستثمار، خاصة مع توافر مقومات متميزة تتمتع بها مصر تدعم انطلاق قطاع التعدين المصري على طبيعة جيولوجية غنية بالمعادن، إلى جانب بنية تحتية قوية نفذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشمل شبكات الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمطارات، إضافة إلى تنوع مصادر الطاقة بين التقليدية والمتجددة والخضراء، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على تطوير البيئة التشريعية وتنفيذ إصلاحات شاملة لجذب الاستثمارات وتحديث نظم الاستثمار والنظم المالية، بما يتماشى مع النظم المعمول بها عالميا.



وتستهدف هذه التحولات تعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، ورفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى ما بين 5 و6% خلال السنوات المقبلة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية.



ويهدف المنتدي في نسخته الرابعة الي إبراز الإمكانات التعدينية الهائلة لمصر والفرص الاستثمارية الواعدة في الاستكشاف والتنقيب واستخراج الذهب والمعادن و تصنيع الخامات التعدينية.



من المنتظر أن يستقبل المنتدى والمعرض المصاحب أكثر من 5000 زائر و300 موفد، كما سيحتضن العديد من الجلسات النقاشية الهامة في المؤتمرين الاستراتيجي والتقني بمشاركة عشرات المتحدثين، حيث ستشهد الجلسة الوزارية مناقشة سبل استقطاب الشركاء الاستراتيجيين وحث شركات التنقيب على الاستثمار للمساهمة فى تحفيز نمو قطاع التعدين على المدى الطويل، فيما ستناقش جلسة المحافظين دورهم فى دفع عجلة الاستثمار فى قطاع التعدين وسبل تهيئة مناخ استثمارى جاذب فى المحافظات التابعة لهم، كما سيعرض سفراء الدول وجهات نظرهم خلال جلسة حول مناخ الاستثمار التعدينى فى مصر، وسيتم عقد جلسة لكبار المستثمرين العالميين فى مجال التعدين تستعرض سبل تعزيز مصر لمكانتها التنافسية فى مجال التعدين عالمياً.



وسيشهد اليوم الثانى للمؤتمر الاستراتيجي عدة جلسات مهمة من ضمنها جلسة حول قانون الثروة المعدنية الجديد سيناقش فيها المشاركون الإصلاحات التشريعية التى نفذتها مصر لتحسين الأداء وتهيئة البيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية التى أطلقها الإطار التشريعى الجديد، بالإضافة إلى جلسة حول سبل تعظيم قيمة الموارد المعدنية وتحقيق القيمة المضافة من خلال تعزيز التصنيع المحلى للخامات.



وذلك بالإضافة إلى عدة جلسات أخرى ستتناول استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسليط الضوء على البوابة الاستثمارية الرقمية الجديدة لقطاع التعدين، ودور الصحراء الشرقية فى مصر كجزء أصيل من الدرع العربى النوبى، إلى جانب موضوعات أخرى ذات أهمية بالغة.



وعن الدور المحوري للتكنولوجيا والابتكار في تشكيل مستقبل صناعة التعدين، تقام الجلسات الفنية بمنتدى مصر للتعدين ، حيث تركز الجلسات على استعراض أحدث التطورات في تنفيذ المشروعات، وأفضل الممارسات المستدامة، والتقنيات والحلول المبتكرة التي يجري تطبيقها في مختلف مجالات صناعة التعدين والمعادن، ويقدم خبراء الصناعة خلال الجلسات عروضا ثرية تتيح للمشاركين التعرف على رؤى متعمقة حول كيفية استخدام التكنولوجيا لتسريع وتيرة الاستكشاف التجاري وتحفيز اكتشافات المعادن، بما يعزز من قدرة القطاع على مواكبة التحولات العالمية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للدول والشعوب.



ويشارك في هذه الجلسات نخبة من المتحدثين من أبرزهم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والمهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشئون التعدين، والدكتور بوليت كامبامورا نائب وزير المناجم وتنمية التعدين في زيمبابوي، إلى جانب عدد من المحافظين ونوابهم، من بينهم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتورة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان.



كما يشارك في فعاليات المنتدى عدد من سفراء الدول وكبار المسئولين، في مقدمتهم السفير أولريك شانون سفير كندا بالقاهرة، والسفير أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة ، والمهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد عبادي رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.



ويشارك كذلك من البرلمان المصري المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب المهندس محمد إسماعيل مقدم مشروع قانون الثروة المعدنية، ومن ممثلي الاستثمار العالمي جيليان دوران المسئول المالي والمدير التنفيذي لشركة انجلو جولد اشانتي العالمية والمهندسة هدى منصور نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، وتونو فاك الرئيس التنفيذي لشركة أتون ريسورسز الكندية، ومايك سيلفر رئيس شركة لوتس جولد الكندية، ومن القطاع الخاص المصري المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، والمهندس مصطفى الجبلي الرئيس التنفيذي لمجموعة بولي سيرف للكيماويات والأسمدة، وباتريك بارنز نائب رئيس شركة وود ماكنزي العالمية، والعديد من المستثمرين وقيادات الشركات والخبراء.