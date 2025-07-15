شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع درجات الحرارة.. اعرف إزاى تحمى منزلك من حرائق الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة والارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال هذه الأيام القليلة المقبلة، يزداد معها مخاطر الحوادث الكهربائية، وخاصة الماس الكهربائي، الذي قد يؤدي إلى حرائق كارثية في المنازل والمنشآت، ويقدم الخليج 365 لقرائه بعض النصائح للوقاية من هذه حوادث الماس الكهربائي خلال أيام الموجة الحارة، وهى كالاتى:

1- فصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة

يفضل فصل التكييفات، السخانات، وأي أجهزة كهربائية لا تستخدم من المنبع من خلال نزع الفيشة بشكل مستمر لتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية.



2- عدم تحميل المقابس "المشترك الكهربائي" بأكثر من جهاز خاصة و أن التوصيلات العشوائية وتشغيل أجهزة كثيرة في وصلة واحدة قد يسبب سخونة زائدة تؤدي إلى ماس كهربائي.



3- فحص الأسلاك والتوصيلات بشكل دوري: يجب التأكد من سلامة الأسلاك وعدم وجود أي تلف أو تقشير فيها.



4. الابتعاد عن استخدام الأجهزة الكهربائية بالقرب من مصادر المياه حيث يؤدي تلامس الكهرباء بالماء إلى حوادث خطيرة.



5. الاستعانة بفني كهرباء مختص في حال ملاحظة أي أعطال أو انبعاث روائح احتراق من المفاتيح أو التوصيلات.