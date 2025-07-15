شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 في الإمارات.. عيار 21 بـ359.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 359.50 درهمًا إماراتيًا.

ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



سعر الذهب في الامارات

عيار 24 سجل 404.75 درهم

عيار 22 سجل 375.00 درهم

عيار 21 سجل 359.50 درهم

عيار 18 سجل 308.25 درهم

عيار 14 سجل 238.50 درهم

عيار 12 سجل 204.25 درهم

الاونصة 12589.25 درهم

الجنيه الذهب 2876.00 درهم

الأونصة بالدولار 3368.36 دولار



سجلت أسعار الذهب الفورية أعلى مستوياتها ، مدفوعة بارتفاع الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وفقا لما نشره موقع investing

زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 1.4% أو ما يعادل 45.5 دولار إلى 3371.20 دولار للأوقية، لتختتم الأسبوع بمكاسب ناهزت 0.85%.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.17% إلى 3,361 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 23 يونيو في وقت سابق من الجلسة.