الاقتصاد

سعر الدولار يسجل 49.39 جنيه للشراء اليوم الثلاثاء 15-7-2025 فى البنك المركزى

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سعر الدولار يسجل 49.39 جنيه للشراء اليوم الثلاثاء 15-7-2025 فى البنك المركزى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الثلاثاء، 15 يوليو 2025 04:00 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 15-7- 2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.


وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.39 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع.


وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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