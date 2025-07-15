شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 في السعودية.. عيار 21 بـ355.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 24 سعر 406.00 ريال ، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 406.00 ريال

عيار 22 سجل 372.25 ريال

عيار 21 سجل 355.25 ريال

عيار 18 سجل 304.50 ريال

عيار 14 سجل 237.00 ريال

عيار 12 سجل 203.00 ريال

الاونصة 12631.25 ريال

الجنيه الذهب 2842.75 ريال

الأونصة بالدولار 3368.36 دولار



زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.12% أو ما يعادل 4.1 دولار إلى 3321 دولاراً للأوقية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,321.68 دولارًا للأونصة.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لتُسجل 3,329.90 دولارًا.