شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدي: تطوير سيناء للمنجنيز يساهم في توطين الصناعة ودعم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

أكد عماد حمدي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أهمية تطوير مصانع شركة سيناء للمنجنيز وميناء أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة الصادرات، خاصة خامات الرمل الزجاجي والمانجنيز.

وأوضح "حمدي"، أن الشركة القابضة تعمل بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام على وضع خطة لتحديث خطوط الإنتاج في سيناء للمنجنيز ورفع كفاءة التشغيل، بهدف تحسين جودة المنتجات وتوسيع الطاقة الإنتاجية، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على الخامات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة في أوروبا وآسيا.

وأشار إلى أن تطوير ميناء أبو زنيمة، التابع للشركة، يعد عنصرًا محوريًا في خطة التصدير، إذ سيتم تأهيله ليتناسب مع المعايير الدولية في الشحن البحري، مما يسهل تصدير المنتجات المعدنية مباشرة من سيناء دون الحاجة للنقل البري إلى موانئ أخرى، وهو ما يساهم في خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية.

وأضاف أن مصر تمتلك كميات ضخمة من الرمل الزجاجي عالي النقاء، والذي يدخل في صناعات متعددة مثل الزجاج والبصريات والخلايا الشمسية، مشيرًا إلى أهمية استغلال هذه الخامات عبر شركات الدولة والقطاع الخاص معًا.

كما شدد على أن تطوير سيناء للمنجنيز سيسهم في توفير فرص عمل لأبناء سيناء ودعم التنمية المتكاملة في المنطقة، لافتًا إلى أن التوسع في نشاط التعدين وتعظيم الصادرات أحد المحاور الرئيسية لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.



واختتم بالتأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا في عمليات التصنيع والتعدين، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.