الاقتصاد

الإحصاء: تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 21.9 مليار دولار عام "23/24"

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الإحصاء: تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 21.9 مليار دولار عام "23/24"

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القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل

الثلاثاء، 15 يوليو 2025 02:00 ص

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 21.9 مليار دولار عام "2023/2024"، ارتفاعا من 18.5 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة زيادة بلغت 18.4%، وسجل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر 46.1 مليار دولار عام 2023/2024، مقابل 4.2 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة زيادة بلغت 997.6%.

وسجل قيمة الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق بالأسعار الجارية 13902.6 مليار جنيه لعام "2023/2024" مقابل 2130 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة بلغت 552.7%، كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 130.5 ألف جنيه لعام 2023/2024 مقابل 23.3 ألف جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة بلغت 460.1%.

وقدرت بيانات الجهاز القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 44.8 مليار دولار عام 2024، مقابل 27.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 62.3%، كما بلغ حجم التجارة الخارجية 139.4 مليار دولار عام 2024، مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 37.2%، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 47.3% عام 2024، مقابل 37.4 لعام 2014.

وسجل قيمة الإنتاج النباتي 1065.2 مليار جنيه عام 2023، مقابل 171 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 522.9%، كما بلغت قيمة الإنتاج الحيواني 608.1 مليار جنيه عام 2023، مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 442%، أما الإنتاج السمكي فقد سجل 123.3 مليار جنيه عام 2023، مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 452.9%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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