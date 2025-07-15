الاقتصاد

تعرف على أعداد الدراجات النارية الأعلى ترخيصًا خلال يونيو 2025

0 نشر
0 تبليغ

تعرف على أعداد الدراجات النارية الأعلى ترخيصًا خلال يونيو 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد الدراجات النارية الأعلى ترخيصًا خلال يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الثلاثاء، 15 يوليو 2025 01:00 ص

كشف تقرير المجمعة المصرية للتامين الاجباري علي المركبات ان اعداد الدراجات النارية الإجمالية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال يونيو 2025 سجلت حوالي 21141 بانخفاض 16%عن الشهر السابق .

وجاء من بينها 1509 دراجة موديل 2022 و 674 دراجة نارية موديل 2023 و 1950 موديل 2024  و 17003موديل 2025 و5دراجات موديل 2026

يذكر ان الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال مايو 2025 سجلت حوالي 24677 دراجة ، بزيادة 19.1% عن الشهر السابق .

وجاء من بينها 1916 دراجة موديل 2022 و 911 دراجة نارية موديل 2023 و 2801 موديل 2024  و 19047موديل 2025 ودراجتان موديل 2026


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements