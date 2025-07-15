الاقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 بالبنوك الرئيسية

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آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 بالبنوك الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، تطور ملحوظ أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.39 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع، وذلك وفى البنك 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.41 جنيه للشراء.
49.51 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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