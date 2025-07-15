شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 14-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 14-7-2025.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وجلاكسو سميثكلاين، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومطاحن مصر العليا، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والعبور للاستثمار العقاري،

البورصة تربح 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.382 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 110.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.26% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.65%، والعرب على 6.1%، واستحوذت المؤسسات على 24.7% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.29%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 223.8 مليون جنيه، 36.1 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 37.9 مليون جنيه، 957.6 ألف جنيه، 234.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 33727 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 41890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 15150 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 10196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13787 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 15146 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 60 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 14.13%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 9.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.52%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 10.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.43%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 13.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.19%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 42.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.99%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 30.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.70%.

- وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 4.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.39%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 5.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 101.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.04%.