شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 14 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5314 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

اسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5314 جنيها

عيار 21 يسجل 4650 جنيها

عيار 18 يسجل 3986 جنيها

الجنيه الذهب 37200 جنيه



يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.