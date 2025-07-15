الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 14 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5314 جنيها

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سعر الذهب اليوم الاثنين 14 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5314 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 14 يوليو 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

اسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 5314 جنيها
عيار 21 يسجل 4650 جنيها
عيار 18 يسجل 3986 جنيها
الجنيه الذهب 37200 جنيه


يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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