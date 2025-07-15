شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الاثنين 14-7-2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 14-7-2025 أمام الجنيه في البنك المركزي المصري إلى 49.39 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين فى الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وفى البنك الأهلى المصري 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB نحو 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.