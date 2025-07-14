شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 14-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 14-7-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.382 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وجلاكسو سميثكلاين، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومطاحن مصر العليا، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والعبور للاستثمار العقاري،

البورصة تربح 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.382 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 110.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.26% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.65%، والعرب على 6.1%، واستحوذت المؤسسات على 24.7% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.29%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 223.8 مليون جنيه، 36.1 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 37.9 مليون جنيه، 957.6 ألف جنيه، 234.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 33727 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 41890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 15150 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 10196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13787 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 15146 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

بنيان

أعلنت البورصة، عن تغطية الطرح الخاص لشركة بنيان للتنمية والتجارة 6.88 مرة، وبلغ السعر النهائي 4.96 جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات العربية للصناعات الهندسية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، ومستشفى النزهة الدولي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 283.3 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 5 آلاف سهم، 12.2 ألف سهم، على الترتيب، كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 25 ألف سهم.

فيما باع داخليين بالشركة الدولية للمحاصيل الزاعية عدد 469.6 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمطورون العرب القابضة عدد 1.5 مليون سهم، 68.6 مليون سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليي بشركتي الدولية للأسمدة والكيماويات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 10 آلاف سهم، 601.6 ألف سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت الشركة العربية للمحابس، بيع المساهم طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي عدد 1.5 مليون سهم بمتوسط سعر 4.16 جنيه بقيمة إجمالية 6.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.86% إلى 3.894%، ونفذت الصفقة من خلال شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، بيع المساهم صالح بن علي بن سعود الصقري عدد 3.5 مليون سهم بمتوسط سعر 2.501 جنيه بقيمة إجمالية 8.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 6.02% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

العبور

أعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري، عن قيامها بتأسيس فرع جديد لها في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى فرع الشركة الموجود بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.