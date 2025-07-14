شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسها الشحن والعقارات.. هبوط 10 مؤشرات بقطاعات البورصة بجلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجعت 10 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن، والعقارات بنسبة 1.4%، أعقبهما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%.

وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.8%، وانخفض قطاعا البنوك، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، ثم قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.01%.

فيما ارتفعت 5 قطاعات بالبورصة على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 3%، وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%، ونما قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 93.1 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.32%، والعرب على 5.54%، واستحوذت المؤسسات على 18.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 874.4 ألف جنيه، 3.5 مليون جنيه، 38.3 مليون جنيه، 27.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 69.8 مليون جنيه، 419.1 ألف جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 33053 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 41141 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 14852 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10105 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13653 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 15457 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2109 نقطة.

