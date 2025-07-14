شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 14-7-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام و فى مقدمتها سعر الدولار اليوم الاثنين 14-7-2025 أمام الجنيه بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية ، حيث بالبنك المركزي المصري الى 49.39 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الاثنين ،بالبنك الأهلى 49.41 جنيه للشراء و 49.51 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 49.41 جنيه للشراء و 49.51 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 49.41 جنيه للشراء و 49.51 جنيه للبيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.41 جنيه للشراء و 49.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام تعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.