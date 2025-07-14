شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل وزير الزراعة والثروة الحيوانية بإقليم البنجاب والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء اليوم، سيد محمد عاشق حسين شاه كرماني، وزير الزراعة والثروة الحيوانية في البنجاب، باكستان، وأسامة خان ليغاري، و افتخار علي ساحوه، سكرتير زراعة البنجاب، وعدد من المسؤولين، والوفد المرافق ، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء والزراعة المستدامة، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الجانبين، كما تناول فرص الشراكة في بناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات في مراقبة وسلامة الغذاء من المزرعة إلى المائدة، وإجراءات جودة وسلامة الغذاء للصادرات بين الطرفين.

وأشاد سيد محمد عاشق حسين شاه كرماني، وزير الزراعة والثروة الحيوانية في البنجاب، باكستان، بالخبرة المصرية المتقدمة في مجال سلامة الغذاء، والدور الرائد الذي تلعبه الهيئة القومية لسلامة الغذاء في هذا المجال الحيوي، معربًا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الفني وتبادل التجارب الناجحة، بما يسهم في دعم الأنظمة الرقابية وتحقيق الأمن الغذائي في كلا البلدين.

وأعرب الدكتور/ طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني للجانب الباكستاني، خاصة في مجال بناء القدرات والتدريب المتخصص، وذلك من خلال تنظيم برامج تدريبية، وورش عمل مشتركة، وزيارات ميدانية، تهدف إلى نقل الخبرات المصرية في مجالات الرقابة على الغذاء، وإدارة المخاطر، وتطبيق المعايير الدولية لسلامة الغذاء.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان على أهمية التكامل بين المؤسسات المعنية بسلامة الغذاء والزراعة، وتعزيز آليات العمل المشترك، بما يسهم في دعم جهود الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.



