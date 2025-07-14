شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين باستثناء التجارة والمنسوجات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك بنسبة 2.1%، أعقبهما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2%، يليه قطاعا خدمات النقل والشحن، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.9%، 1.7%، على التوالي.

وصعد قطاعا مواد البناء، والخدمات التعليمية بنسبة 1%، وقفز قطاع العقارات بنسبة 0.8%، وزاد قطاعا الموارد الأساسية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.6%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعا التجارة والموزعون، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، 0.2%، على التوالي.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.382 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 110.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.26% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.65%، والعرب على 6.1%، واستحوذت المؤسسات على 24.7% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.29%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 223.8 مليون جنيه، 36.1 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 37.9 مليون جنيه، 957.6 ألف جنيه، 234.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 33727 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 41890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 15150 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 10196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13787 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 15146 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة.