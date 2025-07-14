شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 14 يوليو 2025.. عيار 18 بـ4011 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا وفقا لآخر التحديثات، حيث سجل عيار 21 سعر 4680 جنيها ، وسجل عيار 18 سعر 4011 جنيها ، وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3368 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 3282 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3355 دولارا للأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- عيار 24: 5348 جنيهًا.

- عيار 21: 4680 جنيهًا.

- عيار 18: 4011 جنيهًا.

-عيار 14: 3116 جنيها

- الجنيه الذهب: 37440 جنيهًا



سجلت أسعار الذهب الفورية أعلى مستوياتها ، مدفوعة بارتفاع الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وفقا لما نشره موقع investing.

زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 1.4% أو ما يعادل 45.5 دولار إلى 3371.20 دولار للأوقية، لتختتم الأسبوع بمكاسب ناهزت 0.85%.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.17% إلى 3,361 دولار للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 23 يونيو في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتصل إلى 3,374 دولار.

وعلى الجانب الآخر، ترتفع عقود مؤشر الدولار بنحو 0.2%.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.



