شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 14-7-2025 أمام الجنيه يتراجع لـ49.42 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 14-7-2025 تراجع أمام الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري عند 49.42 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الاثنين، بالبنك الأهلى إلى 49.42 جنيه للشراء و49.52 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سجل 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.42 جنيه للشراء.

49.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع.