شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات فى أسعار سيارات بيستون T55 2025 الصينية.. تصل إلى 120 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أماني سمير

كشفت شركة " مصر حلوان " الوكيل المحلى للعلامة الصينية " بيستون " عن القائمة السعرية الجديدة، والتى تضمنت تخفيض أسعار طرازاتها " B70 S – T55 – T77 – B70 " موديلات 2025 بدءا من 70 ألف جنيه، وحتي 120 ألف جنيه، وإليكم تخفيضات طراز بستيون T55 الأعلي تخفيضا خلال يوليو الجاري .

T55 أولا : طراز بيستون

تأتي أسعار طراز بيستون " T55 " موديل 2025 فئة "premium plus " بسعر 1.055 مليون جنيه، بتخفيض قدره 120 ألف جنيه.

ويتوفر للسيارة بيستون " T55 " موديل 2025 بمحرك 1500 سى سى تيربو بقوة 167 حصان وعزم دوران 258 نيوتن متر وناقل حركة ثنائى القابض من 7 سرعات وبدون دفع كلى مع سرعة قصوى تبلغ 190 كم فى الساعة .

يذكر أن هذا التخفيض بدأ في شهر يوليو الجاري ومن المتوقع أن يشهد سوق السيارات الفترة المقبلة رواجا نسبيا .