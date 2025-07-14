شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة ترتفع لأعلى مستوى خلال 14 عاما وسط تزايد الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الفضة ارتفاعا ملحوظا، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 14 عاما، مدفوعة بزيادة إقبال المستثمرين الباحثين عن بدائل للذهب الذى يقترب من مستوياته القياسية، فى ظل تصاعد الطلب الذى أدى إلى شح المعروض المادي، وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة وصلت إلى 1.8%، بعد مكاسب بلغت 4% خلال الأسبوع الماضى.

وذكرت بيانات "بلومبرج"، أن تكلفة الاقتراض الضمنى للفضة لمدة شهر ارتفعت لأكثر من 6%، مقارنة بمعدلها المعتاد القريب من الصفر، وارتفعت حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالفضة منذ فبراير الماضي بنحو 2550 طنا.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة في شركة "فيليب نوفا" بسنغافورة، إن "الطلب على الفضة يستفيد حاليا من تهديدات الحروب التجارية، ومن كون الذهب خارج متناول الكثيرين"، مشيرة إلى أن "الذهب شهد صعودًا هائلًا وأصبح مكلفًا للغاية، ما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل أرخص".

وفي سياق متصل، ساهمت المخاوف المتعلقة بالسياسة التجارية الأمريكية في تعزيز أسعار الفضة، فقد تلقت المكسيك – أكبر منتج للفضة في العالم والمورد الرئيسي للسوق الأمريكية – تهديدا بفرض تعريفة جمركية بنسبة 30%.

ورغم أن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) تستثني الفضة من الرسوم الجديدة، فإن بعض المتعاملين أعربوا عن مخاوفهم من إمكانية مراجعة هذه الاستثناءات.