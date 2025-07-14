شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة باديا ترسخ مكانتها كجامعة من الجيل الرابع بتعاون أكاديمى وبحثى غير مسبوق مع جامعة تكساس الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة باديا بأكتوبر الجديدة تحقيق رؤيتها كجامعة من جامعات الجيل الرابع، تقوم على البحث العلمي التطبيقي، بالتعاون مع الفرع الطبي لجامعة تكساس، إحدى أبرز الجامعات البحثية على مستوى العالم.



الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة باديا

وكشف الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة، عن ما تحقق من إنجازات خلال العام الدراسي الماضي في مجال النشر الدولي وتدريب الطلاب، التزامًا من جامعة باديا بتنفيذ كل ما وعدت به الطلاب وأولياء الأمور منذ انطلاقها.

وقال الدكتور حسام الملاحي، إن جامعة باديا تحرص على تدريب الطلاب للارتقاء بقدراتهم على منهجيات البحث العلمي والنشر الدولي والمشاركة في المؤتمرات العالمية، ونظمت بالفعل مجموعات بحثية للطلاب بإشراف مشترك من أساتذة مصريين وأمريكيين، لافتًا إلى أن 14 أستاذًا من جامعة تكساس نجحوا في تمكين الطلاب على نشر أبحاث علمية في مجلات ودوريات دولية مرموقة في مجالات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي.



الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة باديا

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن الطلاب الذين استوفوا الشروط المحددة من قبل جامعة تكساس سيحصلوا على فرص للسفر للمشاركة في برامج تدريبية تخصصية في جامعة تكساس يحصلون في نهايتها على شهادات معتمدة، مؤكدًا أن الفرص متاحة أمام جميع الطلاب دون قيود على الأعداد.

جدير بالذكر أن جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة تُعد واحدة من أحدث وأسرع الجامعات نموًا في مصر، منذ انطلاقها في سبتمبر 2024، حيث تقدم تجربة تعليمية متكاملة تشمل برامج أكاديمية متميزة، وبيئة جامعية داعمة، وشراكة دولية مع الفرع الطبي لجامعة تكساس (UTMB)، فضلًا عن أنها تضم هيئة تدريس متميزة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والكفاءة المهنية في 6 كليات في مختلف التخصصات، وتسعى لتخريج جيل جديد من القادة والمبدعين القادرين على المنافسة في السوقين المحلي والدولي، كما توفر بيئة تعليمية متكاملة، تشمل معامل واستديوهات مجهزة بأحدث التقنيات، ومرافق رياضية متنوعة مثل ملاعب البادل، والتنس، وكرة القدم، وصالات الجيم، إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية طوال العام الدراسي. كما تضم الجامعة مساحات خضراء، ومكتبة رقمية حديثة، ومطاعم وكافيهات، وتمتلك أسطول أتوبيسات لنقل الطلاب من محافظتي القاهرة والجيزة.