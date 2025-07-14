شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 14-7- 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ24.850 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت اسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 18 مبلغ 24.850 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية .

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 33.150 دينار

عيار 22 سجل 30.375 دينار

عيار 21 سجل 29.000 دينار

عيار 18 سجل 24.850 دينار

عيار 14 سجل 19.325 دينار

عيار 12 سجل 16.575 دينار

الاونصة 1030.750 دينار

الجنيه الذهب 231.975 دينار

الأونصة بالدولار 3371.89 دولار

سجلت أسعار الذهب الفورية أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ، مدفوعة بارتفاع الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وفقا لما نشره موقع investing زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 1.4% أو ما يعادل 45.5 دولار إلى 3371.20 دولار للأوقية، لتختتم الأسبوع بمكاسب ناهزت 0.85%.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.17% إلى 3,361 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 23 يونيو في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتصل إلى 3,374 دولارًا.

وعلى الجانب الآخر، ترتفع عقود مؤشر الدولار بنحو 0.2%.

