شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر اليورو اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر اليورو اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 أمام الجنيه، في بداية التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.77 جنيه للشراء، و57.94 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصري 57.59 جنيه للشراء، و57.93 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 57.59 جنيه للشراء، و57.93 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.77 جنيه للشراء

57.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.59 جنيه للشراء.

57.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.59 جنيه للشراء.

57.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.59 جنيه للشراء.

57.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.59 جنيه للشراء.

57.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.63 جنيه للشراء.

57.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.59 جنيه للشراء.

57.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.59 جنيه للشراء.

57.93 جنيه للبيع.