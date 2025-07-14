شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 14-7-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الإثنين، 14 يوليو 2025 08:00 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 14-7- 2025. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار, وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري 49.42 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع ، وجاء سعر الدولار اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى49.43 جنيه للشراء.49.53 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر49.43 جنيه للشراء.49.53 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية49.43 جنيه للشراء.49.53 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"49.43 جنيه للشراء.49.53 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة49.43 جنيه للشراء.49.53 جنيه للبيع.

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