شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 فى قطر.. عيار 24 بـ392.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، وفى قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 21 سعر 343.75 ريال..

عيار 24 سجل 392.75 ريال

عيار 22 سجل 360.00 ريال

عيار 21 سجل 343.75 ريال

عيار 18 سجل 294.75 ريال

عيار 14 سجل 229.25 ريال

عيار 12 سجل 196.50 ريال

الاونصة 12218.75 ريال

الجنيه الذهب 2750.00 ريال

الأونصة بالدولار 3356.83 دولار

أسعار الذهب اليوم في قطر



ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 1% ليسجل اعلى مستوى في أسبوعين، ويغلق تداولات الأسبوع فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص استمرار صعود السعر خلال الأسبوع الماضي، خاصة أن مؤشر الزخم أظهر علامة على الصعود.

تراجعت الأسهم العالمية بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد هجومه على كندا بفرض المزيد من الرسوم الجمركية، قائلاً إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات الشهر المقبل، وتعتزم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم شركائها التجاريين الآخرين.